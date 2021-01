Resident Evil Village: la demo Maiden per PS5 completa in video, sottotitolata in italiano

Nel caso non abbiate PS5 e vogliate vedere comunque la demo Maiden di Resident Evil Village, eccovi la registrazione dell'intero gameplay in video, che in realtà non dura moltissimo (si finisce in 10 minuti). Naturalmente, nel caso vogliate giocarla direttamente e non abbiate problemi ad aspettare che arrivi sulla vostra piattaforma, vi consigliamo di evitare il filmato, che anticipa praticamente tutto.

La demo Maiden è stata lanciata ieri notte, in concomitanza con lo showcase dedicato a Resident Evil Village, che ne ha svelato la data d'uscita e altri dettagli. Come spiegato da Capcom, racconta un episodio a se stante, che non si ritroverà nella versione finale del gioco. La protagonista è una ragazza che prova a fuggire dal castello dei Dimitrescu.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil Village uscirà il 7 maggio 2021 su PC, PS5, Xbox Series X / S, PS4 e Xbox One.