Mad Max e World War Z nell'economico Humble Built to Survive Bundle

Lanciato l'Humble Built to Survive Bundle, che contiene tra gli altri Mad Max e World War Z. In realtà per un prezzo davvero irrisorio è possibile portarsi a casa ben sette giochi incentrati sulla sopravvivenza, tutti per PC. Vediamo quali.

Fascia di prezzo 1 - pagando 1€ si ottiene:

Deadly Dasy

Fascia di prezzo 2 - pagando più della media (attualmente 6,87€) si portano a casa anche:

Generation Zero

Life is Feudal: Your Own

Memories of Mars

Mad Max

Fascia di prezzo 3 - pagando 8,14€ o più, si portano a casa anche:

World War Z - GOTY Edition

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Come sempre in fase di pagamento si potrà scegliere a quale organizzazione benefica inviare i soldi e in che percentuale distribuirli tra negozio / sviluppatori / carità.

Se vi interessa, correte sulla pagina ufficiale dell'Humble Built to Survive Bundle. Al momento di scrivere questa notizia, mancano ancora 13 giorni e 10 ore allo scadere dell'offerta.