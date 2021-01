Cyberpunk 2077: arrivano i rimborsi, CD Projekt non chiederebbe il gioco indietro

Alcuni utenti hanno segnalato che i primi rimborsi di Cyberpunk 2077 stanno finalmente per arrivare. Lo studio di sviluppo polacco, infatti, per cercare di calmare coloro che si sono sentiti truffati dallo stato nel quale il gioco è uscito su Xbox One e PS4, ha attivato un programma di rimborsi speciale per rimborsare completamente tutti coloro che per qualche ragione non volessero più il gioco. La cosa sorprendente è che, per il momento, CD Projekt RED non sembra chiedere indietro il gioco, lasciandolo nelle mani di chi lo ha acquistato.

In queste ore stanno arrivando diverse testimonianze da tutto il mondo. Un utente che ha comprato l'edizione da collezionisti da 250 dollari ha detto "Sono rimasto stupito quando non mi hanno chiesto di rispedirla indietro. In questo modo ho tutto. Come cliente, sento che ci hanno "trattato bene". Mostra solo una prova e ti restituiremo i soldi."

Un altro utente che ha comprato un codice di gioco attraverso un negozio fisico ha detto "Stranamente ho ancora accesso al gioco attraverso la mia Xbox, non sembra sia stato revocato, nonostante abbia inviato loro il codice. Non ho idea di come andrà a finire nel tempo".

Potrebbe, quindi, essere che CD Projekt RED abbia deciso di lasciare il gioco a questi utenti insoddisfatti nella speranza che cambino idea e ricomincino a parlare bene dello studio polacco. Però tutto ciò non esclude che, in un primo momento, lo studio abbia distribuito i rimborsi e solo successivamente avvierà le procedure per il ritiro delle copie non volute.

CD Projekt RED ha detto che avrebbe rimborsato tutti coloro che avrebbero mandato una mail ahelpmerefund@cdprojektred.com entro il 21 dicembre, ma VCG ha provato a inviare una richiesta l'8 gennaio e sembra che sia stata accolta e che verrà processata tra fine gennaio e febbraio.

Nel frattempo il prezzo di copertina di Cyberpunk 2077 è già la metà.