Twitch: xChocoBars finisce live di Among Us in lacrime per colpa della chat tossica

La streamer Twitch xChocoBars ha chiuso una live di Among Us in lacrime a causa di quanto le veniva scritto in chat da alcuni utenti tossici, scontenti per un errore commesso in gioco dalla ragazza.

I fatti risalgono al 21 gennaio. xChocoBars stava giocando con i suoi amici e colleghi Rumay 'hafu' Wang e Jeremy 'DisguisedToast' Wang e la sua colpa è stata semplicemente quella di aver mal giudicato un impostore durante una partita, fatto che sarà capitato a moltissimi tra i milioni di giocatori di Among Us.

Purtroppo la chat non l'ha presa affatto bene e alcuni utenti hanno iniziato a vomitarle addosso offese su offese, portandola alle lacrime. La ragazza ha spiegato che ultimamente le è capitato diverse volte giocando ad Among Us che la chat si trasformasse in un covo di bestie tossiche. Evidentemente questa volta non ha retto il colpo.

Hafu, DisguisedToast e gli altri giocatori in partita hanno provato a tirarle su il morale dicendole che in fondo aveva commesso soltanto un piccolo errore, ma ormai la sessione di gioco era rovinata e xChocoBars ha infine chiuso lo streaming, prendendosi una piccola pausa dagli streaming e dai social in generale, come annunciato su Twitter: