Tencent controlla ora Klei Entertainment, team di Don't Starve e Mark of the Ninja

Tencent ha appena acquistato una quota di maggioranza di Klei Entertainment, diventando di fatto la compagnia che controlla il team di Don't Starve e Mark of the Ninja, immettendo anche una notevole quantità di liquidi nelle casse dello studio.

In base agli accordi, almeno secondo quanto riferito dal team, Klei dovrebbe mantenere l'autonomia creativa sui progetti da sviluppare e su tutti gli aspetti di gestione dello studio per quanto riguarda l'assunzione di personale e lo sviluppo dei giochi, con Tencent che comunque possiede la maggioranza delle azioni e dunque potrebbe decidere su elementi organizzativi.

Gli sviluppatori hanno spiegato che, dopo 15 anni di attività, hanno dovuto attuare dei cambiamenti per adattare Klei al progredire del panorama videoludico, essenzialmente dovendo cercare un po' di stabilità economica a lungo termine per potersi dedicare con maggiore concentrazione agli aspetti creativi dello sviluppo.

I rapporti tra Klei e Tencent sono iniziati con la distribuzione di Don't Starve Together in Cina e sono dunque arrivati fino a questa proposta che è stata accettata dal team, in quanto hanno visto nel colosso cinese la migliore soluzione per avere una certa autonomia creativa garantita e una base economica importante per continuare ad operare.

Ovviamente, è presto per trarre conclusioni ma Tencent sta dimostrandosi molto attiva in termini di espansione sul mercato videoludico, per il momento senza conseguenze particolarmente percepibili, come visto con Funcom e Marvelous, tra i molti altri.