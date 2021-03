The Outer Worlds: update 1.08, ecco tutte le novità

Obsidian ha da poco rilasciato un aggiornamento per The Outer Worlds, ma è già pronta per pubblicarne uno nuovo: parliamo dell'update 1.08 del 17 marzo 2021, noto anche come patch 1.51. È disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Vediamo tutte le novità.

Prima di tutto, la patch 1.08 di The Outer Worlds aggiunge obbiettivi per Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano. Per quanto riguarda quest'ultima espansione, sono stati corretti i seguenti problemi: di illuminazione, di scrittura, animazioni di lipsync, texture, punti nei quali vi era il rischio di rimanere bloccati e sono state migliorate le collisioni.

In termini di design, l'update 1.08 riduce la frequenza di comparsa di alcuni nemici nella Wilderness Exploitation Reserve. Sono state migliorate le guardie di sicurezza Rizzo vicino alla Stazione di distillazione, in modo tale da farle attaccare nel caso nel quale il giocatore le attacchi per primo. Risolto un problema per cui gli NPC nel piano VIP non potevano diventare ostili al giocatore. Migliorate le prestazioni quando si attaccano tipi di nemici specifici con un'arma da mischia Aggiornato il difetto "Wormed Out" che fornisce ora al giocatore una riduzione del 25% dell'efficacia dei materiali di consumo.

Risolto un problema per cui i compagni smettevano di parlare con il giocatore dopo che il giocatore aveva indagato sul "Prophet of Profitability". Inclusa una correzione per impedire al giocatore di hackerare SAM mentre si trovava su Unreliable. Aggiornato il raggio di rilevamento del Discrepancy Amplifier per alcune prove.

Ridistribuzione di oggetti saccheggiabili e aggiunta di blocchi su altri oggetti in alcune posizioni. Mascot ora reagirà in modo appropriato all'essere minacciato. The Lawyer ora agirà in modo appropriato se il giocatore gli punta contro l'arma. Risolto un problema con "Escape!" dove gli NPC non si stavano comportando in modo appropriato. Risolto un problema in "The Bird Drug" in cui Ella Tinsley non permetteva al giocatore di progredire ulteriormente.

Ecco infine la recensione di The Outer Worlds: Assassinio su Eridano.