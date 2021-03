The Outer Worlds: Assassinio su Eridano, la recensione

Una manciata di giorni fa abbiamo avuto modo di darvi le nostre prime impressioni sul secondo ed ultimo DLC di The Outer Worlds: Assassinio su Eridano . È arrivato il momento di dare un giudizio definitivo in questa recensione, tenendo a mente quella che è stata la storia del titolo e anche della sua precedente espansione. Rispetto a Gorgone infatti la situazione è certamente migliorata, se non altro per quel che riguarda setting e premessa di base. Lo stesso non lo si può dire per la quantità di contenuti e per la qualità totale degli stessi. Entriamo nel dettaglio nella nostra recensione di The Outer Worlds: Assassinio su Eridano .

Un giorno da detective

La premessa di questo secondo DLC è quanto mai banale: siamo chiamati ad indagare sull'assassinio di una famosissima attrice, Helena Alcione. Famosa star dell'universo di The Outer Worlds, è stata recentemente ingaggiata su Eridano per diventare testimonial di un nuovo prodotto che si prefigge di rivoluzionare il sistema, rendendo tutti felici. Dopo la chiamata che riceviamo tramite il fido terminale ADA, il viaggio verso Eridano ci porta nell'orlo esterno del sistema, dritti dritti su un pianeta che ricorda con veemenza la Columbia di Bioshock Infinite, come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi. L'ispirazione è importante considerata la sua natura basata su isole fluttuanti, tutte collegate tra loro da una serie di ponti. Purtroppo rispetto alla città creata da Ken Levine, Eridano non riesce a svettare - perdonateci il gioco di parole - finendo per sminuire drasticamente anche quei pochi punti di forza che si porta in dote. Se infatti l'impatto iniziale, grazie anche e soprattutto all'albergo che fa da snodo della trama, fa credere che la vena artistica sia definitivamente esplosa in quel di Obsidian, sono poi le zone più periferiche a lasciare freddi, con paesaggi esterni e strutture interne che non fanno certo gridare al miracolo.

Nel corso delle quattro o cinque ore che vi porterà via la campagna di questo DLC avrete poi modo di incontrare diversi comprimari, e di ritrovarvi a prendere simbolicamente le sembianze di un investigatore. Le nostre indagini sulla morte di Helena iniziano infatti da subito e immediatamente verremo anche omaggiati di un simpatico scanner che diventerà presto un incubo, emblematico per spiegare la struttura poco riuscita dell'espansione. Da un punto di vista prettamente narrativo Assassinio su Eridano non è male e riesce anche in maniera piuttosto semplice a battere ai punti il suo predecessore.

La storia ha presupposti simpatici, è ambientata su di un pianeta interessante e l'idea di dover indagare e diventare giudice dei pochi sospettati risulta divertente a conti fatti. Purtroppo la scarsa longevità, il finale di poco conto e la non trascurabile scontatezza legata alla sorte di Helena e al colpevole, sono insieme dettagli che davvero non permettono al DLC di svettare sul resto della concorrenza. È un peccato perché in termini di scrittura l'ironia di Obsidian risulta sempre geniale, soprattutto lì dove ci si trova a dare un senso alle morti e ai dialoghi con gli accusati. Vedere quindi tanto ben di Dio abbandonato alla fretta e al poco budget non è mai sintomo di soddisfazione, piuttosto di frustrazione.