L'Attacco dei Giganti, cosplay del gigante donna di harumika_nakasaki è spettacolare

Vediamo il cosplay di Annie in versione gigante donna, uno dei personaggi più noti della della serie giapponese L'Attacco dei Giganti, manga o anime che sia, realizzato in modo accuratissimo dalla cosplayer harumika_nakasaki, evidentemente una grande appassionata.

Come potete vedere dalla foto, harumika_nakasaki non si è limitata soltanto a calarsi nel costume del gigante donna, facendo ampio uso di pittura del corpo, ma ha anche deciso di ambientare il suo ritratto in un momento preciso dell'anime, circondata da alcuni dei protagonisti ritagliati per l'occasione.

Davvero un ottimo lavoro per un grande cosplay. Da notare che harumika_nakasaki ha realizzato anche un cosplay di Annie in versione umana, come visibile nel suo profilo Instagram.

