My Hero Academia: il cosplay di Miruko di titanchibi è eroico

Vediamo l'eccellente cosplay di Miruko realizzato dalla cosplayer titanchibi. Si tratta di un lavoro magistrale, che rende decisamente onore al personaggio di My Hero Academia, di cui coglie gli aspetti fondamentali.

titanchibi è una Rumi Usagiyama fiera e posata, che guarda direttamente in faccia il suo avversario e non indugia in convenevoli, forte della sua grande agilità. Forse non ci siamo troppo con l'abbronzatura, ma non si può essere perfetti in tutto.

My Hero Academia di Kōhei Horikoshi è uno shonen manga da cui è stata tratta una serie anime di successo. È ambientato in un mondo pieno di super eroi dove Izuku Midoriya, cerca di diventare uno di loro pur non avendo alcun potere particolare.

