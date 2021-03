Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di komori mostra le proprie doti

In occasione della Festa della Donna di ieri, il mondo dei videogiochi si è riunito per celebrare tutti i personaggi femminili che hanno "calcato le scene" dei nostri videogame preferiti di tutti i tempi. Anche il mondo del cosplay non ha perso occasione per festeggiare: la cosplayer anastasia komori ha deliziato il proprio pubblico con una nuova proposta, Tifa, l'amata guerriera di Final Fantasy 7 Remake. In questo suo cosplay, Tifa entra nel ring e ci mostra tutte le proprie doti da combattente.

Tifa è ricordata infatti per la sua avvenenza, ma è prima di tutto una grande guerriera. Pur non amando la violenza, la protagonista di Final Fantasy 7 Remake sa come difendersi ed entrando nel ring è in grado di dimostrare tutte le proprie doti. Il ring, che possiamo vedere anche in questo cosplay, è un luogo importante anche per il recente gioco di Square Enix, inoltre.

Tifa è infatti al centro di un complesso mini-gioco che ha messo alla prova molti appassionati di Final Fantasy 7 Remake. In questo cosplay, anastasia komori è in grado di rappresentare perfettamente le doti di Tifa come guerriera e ci dà l'impressione che non avrebbe problemi a vincere contro qualsiasi avversario. Questo set, badate bene, è composto da tre fotografie: non dimenticate di scorrere!

