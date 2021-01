Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di Likeassassin ne sfoggia tutte le qualità

Il 2020 è finalmente concluso e possiamo pensare al futuro. Likeassassin, nota cosplayer, ha deciso di salutare l'anno con un cosplay di Tifa, amata protagonista di Final Fantasy 7, recentemente tornata alla ribalta grazie al successo di Final Fantasy 7 Remake.

Likeassassin ha optato per il vestito blu che Tifa può sfoggiare durante il gioco. L'abito è perfetto in ogni dettaglio, dal pizzo nero agli orecchini a forma di luna. Quella di Tifa, però, è solo la prima fotografia di un piccolo set pubblicato su Instagram. Scorrendo, infatti, potete vedere Sakura in versione shibari, Spider-Gwen, D.va e in chiusura Triss. Ogni cosplay è perfettamente realizzato sotto ogni punto di vista.

Se il vostro cosplay preferito è quello di Tifa, però, non temete: potete vedere molte altre versioni della protagonista di Final Fantasy 7. Ad esempio, il cosplay di Tifa di Byoruu è perfetto in ogni dettaglio. Il cosplay di Tifa di Hana Bunny, invece, è esattamente come lo immaginate. Infine, il cosplay di Tifa di Alina Becker ne mostra i lati più nascosti.