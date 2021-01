LEGO Marvel Super Heroes è in arrivo su Nintendo Switch secondo l'ESRB

Noi videogiocatori siamo sempre alla ricerca di giochi nuovi, ma ogni tanto non è spiacevole rivivere vecchie avventure con i nostri titoli preferiti. A breve, i giocatori Nintendo Switch potrebbero ad esempio mettere le mani su LEGO Marvel Super Heroes, il gioco del 2013 rilasciato su praticamente ogni altra piattaforma, comprese le console Nintendo DS, 3DS e Wii U. L'informazione arriva tramite l'ESRB, l'ente di classificazione americano (simile al nostro PEGI).

Ovviamente, una classificazione dell'ESRB non è da considerarsi in alcun modo una conferma ufficiale: per ora non possiamo affermare con certezza che LEGO Marvel Super Heroes sia in arrivo su Switch, anche se sembra molto probabile.

La classificazione dell'ESRB riporta le seguenti parole: "Questo è un gioco d'azione e avventura nel quale i giocatori controllano le versioni Lego dei supereroi Marvel (ad esempio, Captain America, Iron Man, Spider-Man) mentre cercano di impedire a dei cattivi di distruggere il mondo. I giocatori attraversano ambienti differenti e usano pugni, calci e varie armi (ad esempio scudi, armi da fuoco, martelli) e abilità speciali (ad esempio spari infuocati e colpi elettrici) per sconfiggere i cattivi e i loro scagnozzi. In una manciata di sequenze, i giocatori possono montare le torrette Lego e sparare proiettili (ad esempio fatti d'acqua o di fuoco) contro boss e cattivi giganti. Il combattimento frenetico è accompagnato da urla di pianto, effetti visivi di vibrazione e suoni di impatti. I nemici si dividono in pezzi di Lego quando sconfitti."

Infine, vi ricordiamo che su Switch è già disponibile LEGO Marvel Super Heroes 2 sin dal 2017. Il potenziale arrivo del primo capitolo, quindi, chiuderebbe un cerchio rimasto in sospeso da tempo.

Se siete fan LEGO e Nintendo, allora dovete vedere il set The Legend of Zelda immaginato da un fan, è bellissimo e dettagliato!