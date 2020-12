LEGO: il set The Legend of Zelda immaginato da un fan è bellissimo e dettagliato

Tramite le pagine di LEGO Ideas possiamo trovare una nuova proposta di un fan del mondo LEGO e dell'universo Nintendo. Parliamo di un set completo dedicato a The Legend of Zelda e, più precisamente, al castello di Hyrule. Artem Biziaev ha proposto la propria creazione con un intero set di fotografie (che potete vedere in calce) e nel giro di pochi giorni ha già raccolto più di 1.400 sostenitori.

Il progetto di Biziaev rimarrà sulle pagine di LEGO Ideas per almeno altri 601 giorni. Il sito impone infatti dei tempi massimi per il raggiungimento di certe soglie di sostenitori: nell'arco di pochissimo, però, il castello di Hyrule di The Legend of Zelda ha ottenuto prima 100 e poi 1.000 sostenitori, facendogli guadagnare così quasi due anni di tempo per ottenere 5.000 sostenitori. Siamo certi però che tale obbiettivo sarà raggiunto molto più velocemente.

Ovviamente ottenere sostenitori non significa in alcun modo la possibilità di realizzare veramente questo set LEGO, ma già in passato è capitato che proposte di alcuni fan finissero poi per essere realmente prodotte. Inoltre, ricordiamo che Nintendo è sempre più legata a LEGO tramite una serie di nuovi set dedicati a Super Mario.

L'ampliamento di questa partnership con un set dedicato a The Legend of Zelda sarebbe di certo ben accetto dai fan. Certo, in passato un set LEGO ispirato a The Legend of Zelda non ottenne l'approvazione, ma i tempi sembrano molto più maturi ora.