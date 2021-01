Cyberpunk 2077: video svela come fare super salti, speedrunner ringraziano

Cyberpunk 2077 è oramai famigerato per la gran quantità di bug e problemi che lo affliggono. Ora, lo YouTuber Max Dakka ha mostrato una nuova tecnica per abusare della fisica del gioco ed eseguire super salti, i quali permettono di muoversi a una velocità superiore a quella delle automobili. Lo YouTuber ha realizzato un video nel quale sfida altri giocatori a completare un percorso usando questa tecnica e a battere il suo tempo.

Come funziona esattamente? Nulla di troppo complicato. Prima di tutto, come potete vedere nel video, sono necessarie due mosse per eseguire il super salto in Cyberpunk 2077: dovete correre, saltare e, poco prima di toccare terra, eseguire uno scatto aereo per ottenere un bonus alla velocità. Ripetendolo in successione, senza sbattere contro ostacoli e senza sbagliare le tempistiche, è possibile andare molto veloce: il filmato ne è la prova.

È ovviamente necessario aver sbloccato alcuni potenziamenti, per poter eseguire questi super salti in Cyberpunk 2077. Prima di tutto, è fondamentale avere l'upgrade dedicato alla schivata aerea, ma anche la possibilità di eseguire un doppio salto è a dir poco gradita per rendere tutta la procedura più semplice.

Come è facile intuire dal video, questa tecnica è utile più per i grandi spazi che per le aree ristrette. Per poter raggiungere una certa velocità è necessario avere tempo di accumulare bonus con vari scatti. Inoltre, il salto non permette di raggiungere una significativa altezza verticale. Si tratta di una mossa comoda però per spostarsi rapidamente all'interno di Night City. Sicuramente gli speedrunner di Cyberpunk 2077 troveranno un modo per sfruttarla.

Purtroppo, non tutti i glitch sono interessanti come questo: Night City ha i buchi che fanno cadere nel vuoto.