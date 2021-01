Videogiochi: le nuove proprietà intellettuali più attese del 2021

Scopriamo quali sono le nuove proprietà intellettuali, sia completamente inedite, sia parte di franchise più ampi, in arrivo nel 2021. L'anno di rodaggio delle console di nuova generazione sembra promettere bene in termini di nuovi titoli, che speriamo mantengano fede alle promesse. Ma ora bando alle ciance e veniamo alla decina dei sogni per i prossimi mesi.

Back 4 Blood Valve non ce l'ha mai dato e ora Turtle Rock ha deciso di fare da sola, coinvolgendo Warner Bros. Come publisher. Di cosa stiamo parlando? Ma del terzo Left 4 Dead, richiesto a gran voce dopo il successo dei primi due, ma misteriosamente cancellato in corso di sviluppo. Back 4 Blood è essenzialmente un seguito apocrifo della serie cooperativa a base di orde zombi che tanto fece parlare di sé e che fu in grado di raccogliere una vasta comunità di appassionati, quando Steam era ancora giovane e le console di punta sul mercato erano PS3, Xbox 360 e Wii. In cosa consiste? Gruppi di quattro personaggi devono attraversare delle mappe cercando di non farsi soverchiare dagli spietati attacchi dei famelici nemici. Il gioco è diviso in episodi, ognuno dei quali è composto da quattro capitoli. Il primo è stato disponibile in versione alpha per qualche giorno ed è stato subito amore. Speriamo che con il lancio del gioco la relazione diventi stabile.

Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X e S Di Cyberpunk 2077 si è scritto di tutto e di più, vuoi per i suoi meriti, vuoi per i suoi demeriti, vuoi per il suo lancio accidentato, vuoi perché era uno dei giochi più attesi di sempre e vuoi per quel che vi pare. Se seguite il mondo dei videogiochi anche con blanda assiduità, sicuramente non vi sarà sfuggito quello che è successo lo scorso dicembre. Nonostante sia uscito a fine 2020 e nonostante le polemiche, le versioni native per console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X e S, rimangono attesissime, come del resto rimangono molto attese anche le patch che sistemino le versioni già disponibili, in particolare quelle per console di vecchia generazione. Riuscirà il 2020 a farci avere il Cyberpunk 2077 che abbiamo tanto desiderato? Difficile dirlo, ma quantomeno avremo quello con un po' di ray tracing in più (al netto della versione per PC high-end).

Deathloop Deathloop è il nuovo gioco di Arkane Studios, in uscita a maggio 2021 in esclusiva temporale su PS5. Considerando che per allora avrà già Microsoft come editore, la curiosità è già tanta, ma sono altre le qualità per cui si è fatto notare in fase di anteprima, tra le quali la strana trama, ancora non completamente svelata, e la promessa che avrà alcune delle caratteristiche tipiche dei giochi di Arkane, come una buona interattività ambientale da immersive sim. Al centro della storia ci sono due assassini, Colt e Julianna, che devono darsi battaglia sull'isola di Blackreef, imprigionata in un loop temporale che causa il costante ripetersi di alcuni eventi. Colt vuole interrompere il ciclo uccidendo otto persone, Julianna vuole fermarlo per mantenere il suo potere, chi vincerà? Probabilmente noi, ma solo se sarà un buon gioco.

Elden Ring Elden Ring è stato annunciato all'E3 2019 e da allora non se n'è saputo più niente. È comunque il classico caso di titolo le cui attese vivono sul portfolio dei suoi autori. Del resto come non rimanere intrigati da una collaborazione tra FromSoftware e lo scrittore R. R. Martin? Di informazioni ufficiali praticamente non ce ne sono, a parte per un teaser trailer che non ha svelato in realtà moltissimo. Rumor e speculazioni puntano a un ambientazione celtica (o ispirata al mondo celtico), che potrebbe essere nelle corde di Martin, mentre per il gameplay si parla di un soulslike meno rigido nella struttura rispetto ai canoni dello studio di sviluppo, anche se quest'ultima informazione è più un desiderata che qualcosa di concreto. Comunque sia il 2021 dovrebbe essere finalmente l'anno di Elden Ring e, stando a voci recenti, non dovrebbe mancare moltissimo per saperne di più. Si spera.

Ghostwire: Tokyo Ghostwire: Tokyo è la nuova fatica di Shinji Mikami e della sua Tango Gameworks, un progetto originale che sembra discostarsi moltissimo dalle opere che hanno reso famoso l'autore giapponese, in particolare i Resident Evil e i The Evil Within. Per ora ancora non ci sono moltissime informazioni su cosa ci aspetta nel gioco, ma l'ultimo trailer ufficiale è stato abbastanza esplicativo sul cambio di atmosfere rispetto alle due saghe appena citate, nonostante il tema portante della storia rimanga il paranormale. Il 99% della popolazione di Tokyo è scomparsa a causa di un evento che ha distrutto i confini del nostro mondo con quello degli spiriti. Ora la città è invasa da strane creature con cui il protagonista dovrà entrare in qualche modo in contatto. Purtroppo non ci sono molti altri dettagli sul gameplay, a parte che sarà in prima persona, ma come non fidarsi di Mikami? Da notare che Ghostwire: Tokyo sarà un'esclusiva temporale per PS5, sotto etichetta Microsoft (come Deathloop).

Gotham Knights Gotham Knights vede Gotham City orfana di Batman e del commissario Gordon in preda alla criminalità, come spiegato dallo stesso Bruce Wayne in un messaggio video per Cappuccio Rosso, Batgirl, Nightwing e Robin: "Se state vedendo questo, sono morto. Questo è un codice nero. Si è attivato automaticamente quando ho distrutto la Batcaverna e il suo contenuto. Com'è ovvio, i criminali di Gotham si accorgeranno presto sull'assenza di Batman. E non si può contare sulla polizia: non si fidano, dopo la morte di Jim. Gotham avrà bisogno più che mai dei suoi protettori. Vi ho lasciato il Campanile come base operativa. Molta tecnologia è obsoleta, ma troverete l'equipaggiamento e i miei file. Voi mi avete sempre guardato le spalle, so che Gotham sarà al sicuro. Addio. Buona fortuna." Se vogliamo il messaggio è anche la descrizione del gioco: un action open world cooperativo in cui i quattro eroi dovranno combattere contro i criminali che affollano la città, guidati dalla Corte dei Gufi, usando gadget tecnologici da migliorare spendendo le risorse ottenute giocando.

Hogwarts Legacy Quella di Harry Potter non è mai stata una saga molto sfruttata a livello videoludico, almeno non come i fan avrebbero voluto. In realtà esistono diversi giochi ambientati nel mondo creato da J.K. Rowling, tra i quali diversi action con licenza dei film e alcuni titoli mobile. A detta di molti è però sempre mancata un'opera che sfruttasse le peculiarità fantasy dell'universo narrativo di Harry e Silente. Hogwarts Legacy sembra poter colmare brillantemente questo buco, offrendo un gameplay incentrato sulla crescita dei giovani maghi e streghe all'interno della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Paradossalmente i fan non pretendono che il gioco di Avalanche sia un capolavoro, ma solo che riesca a fare quello che tutti gli altri giochi tratti da Harry Potter non hanno fatto, probabilmente perché sviluppati da dei babbani.

Returnal Housemarque è uno studio talentuoso, che ha sempre prodotto dei giochi di altissima qualità. Purtroppo alcuni clamorosi insuccessi da indipendenti come Nex Machina e Stormdivers hanno portato lo studio scandinavo a ritornare sotto l'ala protettrice di mamma Sony, che ha voluto Returnal, il suo nuovo gioco, in esclusiva per PS5. Si tratta di uno sparatutto in terza persona strutturato come un rogue-like, ossia con una forte presenza di elementi generati proceduralmente, che ha come protagonista Selene, un'astronauta precipitata su di un pianeta alieno pieno di creature ostili. Selene è anche vittima di un loop temporale, che dopo ogni morte la riporta sulla sua astronave al momento dello schianto. Come liberarsi e tornare a casa? Per scoprirlo non resta che giocare... e giocare... e rigiocare.

Starfield Starfield è un altro gioco chiacchieratissimo, ma sostanzialmente misterioso. Dopo l'annuncio, Bethesda lo ha tenuto al caldo senza svelare nulla né sulla storia, né sul gameplay. Stando ad alcune voci dovrebbe essere un gioco di esplorazione dello spazio, con forti elementi da gioco di ruolo, ma per ora non c'è niente di confermato. Alcune immagini trafugate ci hanno mostrato dei veicoli e uno stile grafico tendente al realismo. Purtroppo è davvero troppo poco per avere un'idea precisa di ciò che stanno facendo gli sviluppatori. Perché sarebbe atteso, quindi? Intanto perché è una nuova proprietà intellettuale di Bethesda, un progetto maggiore dallo studio delle Elder Scrolls e degli ultimi Fallout, quindi la curiosità è tanta. Ultimamente si è aggiunto però anche un altro motivo d'interesse, che è la risposta alla domanda: dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, Starfield diventerà un'esclusiva per Xbox?