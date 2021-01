Cyberpunk 2077 e Immortals: Fenyx Rising sono i giochi del mese di dicembre 2020

Quella del gioco del mese di dicembre 2020 sarebbe potuta essere l'elezione più inutile di sempre, con un gioco del calibro di Cyberpunk 2077 finalmente disponibile sul mercato e invece come abbiamo visto il lancio del nuovo RPG CD Projekt RED ha scatenato un putiferio. I riflessi di questa controversia non potevano emergere anche in sede di votazione sul gioco migliore del mese, che ha portato a un risultato duplice e sotto molti aspetti ampiamente inatteso per il mese appena concluso. Il 2020 è finito non solo con l'uscita di uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, ma anche con una polemica di dimensioni ragguardevoli, come raramente si è vista per quanto riguarda un titolo di questo calibro, che ha portato addirittura alla rimozione del gioco dal PlayStation Store. Sappiamo tutti piuttosto bene come sia andata, ma questo non significa che non ci sia tempo e modo di riparare agli errori, per CD Projekt RED, che infatti si è messa subito all'opera.





Se non altro, questo ha aperto spazi importanti per gli altri giochi lanciati a dicembre 2020, che sembravano praticamente spacciati e si sono ritrovati invece con un buon margine di manovra e visibilità visto che la star del periodo natalizio è apparsa decisamente offuscata. Il primo a guadagnarne è stato probabilmente Immortals: Fenyx Rising, il particolare action adventure di Ubisoft a mondo aperto che non sperava certo di poter tornare in carreggiata come possibile gioco del mese, ma che si è invece ritrovato catapultato in tale ruolo, almeno secondo alcuni. Allo stesso modo, anche altri giochi usciti nel mese come Dragon Quest XI S: Echi di Un'era Perduta - Edizione Definitiva, oppure Call of The Sea o Gears 5: Hivebusters hanno potuto godere di una spinta maggiore, sfruttando i problemi del protagonista assoluto del momento.