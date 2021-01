F-Zero GX: nuovo gioco nei pensieri di Nagoshi, producer di SEGA

Toshihiro Nagoshi, noto negli ultimi anni soprattutto in quanto producer della serie Yakuza, nel 2003 ha lavorato a F-Zero GX, per certo uno dei migliori capitolo della serie F-Zero. Il gioco venne rilasciato per GameCube e sviluppato da Amusement Vision di SEGA. La saga oggigiorno non è più supportata, ma Nagoshi sarebbe disposto a lavorare a un nuovo capitolo.

Parlando a Red Bull France, Nagoshi ha infatti affermato: "Mmm... mettendo da parte le effettive possibilità che questo accada, devo ammettere di essere molto affezionato a F-Zero GX. Se l'opportunità si dovesse presentare, non mi dispiacerebbe. E in tal caso, vorrei realizzare un gioco più hardcore. Credo che se Nintendo volesse un gioco "divertente e accessibile", avrebbe già Mario Kart per adempiere a tale scopo."

Come potete leggere, anche Nagoshi non crede molto nelle possibilità di un nuovo F-Zero GX, ma nondimeno sarebbe disposto a lavorarci. È inoltre perfettamente sensato che un nuovo gioco debba essere ben diverso da Mario Kart, che dispone di un pubblico enorme e fagociterebbe l'interesse per F-Zero.

Per il momento dobbiamo accontentarci di apparizioni dei personaggi di F-Zero all'interno di altri giochi, come Nintendo Land, Mario Kart 8 e Super Smash Bros.

Potrebbe però interessarvi Warp Drive: che abbiamo descritto come "un discepolo di F-Zero su Apple Arcade", ecco la recensione.