Cyberpunk 2077: i bambini sono orribili? Sviluppatore spiega perché

Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla non hanno molto in comune. C'è però una caratteristica che li rende simili: i bambini. Più precisamente, i modelli poligonali dei bambini sono inquietanti, in quanto non sono altro che adulti riproporzionati. Per quale motivo sono stati creati in questo modo? Una risposta arriva da uno sviluppatore.

L'utente Reddit Ehrand, sviluppatore che ha lavorato con modellatori di personaggi, ha confermato che i bambini - di qualsiasi gioco, non solo di Cyberpunk 2077 - sono molto complessi da realizzare. Ecco le sue parole, in traduzione: "Le proporzioni di un bambino sono differenti rispetto a quelle di un adulto. Di solito hanno una proporzione testa - corpo maggiore ed è difficile replicarla senza farli sembrare strani. È inoltre molto più difficile cercare di replicare una specifica età perché i corpi dei bambini cambiano molto in poco tempo quando crescono".

"A causa di tali proporzioni, spesso significa che si deve realizzare un rig unico e che non possono essere riutilizzate le animazioni degli adulti (si potrebbe tramite il re-targeting, ma non sarebbe bello da vedere). Questo si aggiunge ai costi di produzione perché avrebbero bisogno di un modello unico, con un rig unico e il proprio set di animazioni. Nei giochi open world, si è soliti usare un singolo rig per tutti i personaggi così da non dover animare centinaia di personaggi."

"Per questo motivo, la maggior parte delle volte semplicemente useranno un adulto riproporzionato per poter usare l'intero set di animazioni e limitare il costo di produzione." Questa è quindi la risposta, in giochi come Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla creare tutto quello che è necessario per animare dei bambini sarebbe fin troppo costoso.

