Harvest Moon One World anche su Xbox One, ma solo negli USA per ora

Natsume ha rilasciato da poco un nuovo messaggio sul proprio sito ufficiale nel quale, oltre ad augurare a tutti un buon 2021, svela che Harvest Moon One World, già annunciato per Nintendo Switch e PS4, arriverà anche su Xbox One. Questa versione non ha al momento una data ed è pianificata solo per gli USA.

Anche la versione PS4, vi ricordiamo, è stata pianificata solo per gli USA. Noi giocatori italiani avremo modo di mettere le mani solo sulla versione Nintendo Switch, almeno per quanto riguarda il D1 del gioco. Harvest Moon One World sarà disponibile sulla console ibrida della casa di Kyoto a partire dal 5 marzo 2021.

Harvest Moon One World dovrebbe essere "il gioco più grande di sempre" con tante novità e vari nuovi elementi. Il giocatore dovrà scoprire cosa è successo alla divinità dell'agricoltura, che è scomparsa da tempo. Ovviamente, non dovremo mettere da parte la nostra fattoria e dovremo espandere i nostri commerci.

Natsume ha inoltre spiegato che Harvest Moon: Light of Hope, rilasciato nel 2018 in versione Special Edition e poi nel 2019 in versione Complete Edition, è il gioco più venduto della saga. Sembra quindi che Harvest Moon sia in un momento più che positivo.

Se però siete alla ricerca di un Harvest Moon più fedele alle radici, allora dovete assolutamente dare attenzione a Stardew Valley, che sta per ricevere l'aggiornamento 1.5 anche su console.