Stardew Valley: aggiornamento 1.5 su console in arrivo, possibile data di uscita

Stardew Valley ha ottenuto di recente l'aggiornamento 1.5 su PC, che si è dimostrato molto importante per la quantità di miglioramenti e correzioni applicate con questo, dunque è interessante sapere che la medesima patch è in arrivo anche su console, con rilascio probabile verso la fine di gennaio 2021.

L'aggiornamento 1.5 di Stardew Valley è quello maggiore visto finora per il gioco di Chucklefish e comporta diverse novità: tra queste menzioniamo la possibilità di costruire una fattoria di nuovo tipo sulla spiaggia, nuove e più avanzate opzioni di gioco, possibilità di giocare in multiplayer con split-screen e molto altro.

Lo sviluppatore Eric Barone ha assicurato che l'update di Stardew Valley arriverà all'inizio del 2021, con il tweet di ConcernedApe riportato qui sotto che menziona specificamente la fine di gennaio, anche se si tratta ancora di un periodo stimato senza alcuna certezza.

Manca ancora invece un periodo di uscita più preciso per quanto riguarda l'update alla versione mobile del gioco, che dovrebbe arrivare in seguito a non molta distanza. Tra le novità maggiori dell'update 1.5 c'è anche la presenza della Ginger Island che può essere sbloccata e visitata dai giocatori, ma ci sono ancora diversi segreti che non sono ancora stati scoperti all'interno del nuovo update, dunque attendiamo di saperne di più.

Un anno fa, Stardew Valley aveva già raggiunto i 10 milioni di copie, che saranno sicuramente aumentate notevolmente a questo punto.