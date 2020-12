GTA 4: Complete Edition su PS5 in arrivo con una nuova versione?

GTA 4: Complete Edition potrebbe essere in arrivo con una versione PS5 apposita, stando a quanto riportato da Amazon, dunque non un fonte ufficiale ma con attendibilità possibile, considerando anche il fatto che si tratti di un prodotto verosimile.

Una Grand Theft Auto IV: Complete Edition è già disponibile su PC e si tratta della riedizione del celebre GTA IV con inclusi i DLC della raccolta Episodes from Liberty City, ovvero The Lost and the Dammed e The Ballad of Gay Tony, il tutto riadattato anche per poter proporre il gioco al di fuori della piattaforma Games for Windows Live che nel frattempo è stata dismessa da Microsoft.

Su Amazon, il gioco è presente in versione PS5 e probabilmente dovrebbe esserlo anche su Xbox Series X|S, nel caso venisse confermato, con uscita fissata per il 29 aprile 2021. Sembra trattarsi di un porting diretto del gioco già presente sul mercato, ma si parla anche di supporto per il 4K su PS5 e anche alcuni miglioramenti tecnici.

Nella descrizione presente sulla pagina del rivenditore, si legge che il gioco sfrutta anche un incremento del frame-rate, che potrebbe dunque essere portato a 60 fps fissi sulle console next gen, oltre al supporto per il feedback aptico del controller DualSense, cosa che sembra dare ulteriore consistenza all'idea che il gioco sia effettivamente in arrivo sulle nuove console. A questo punto attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Rockstar Games.