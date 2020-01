Stardew Valley, vendite per oltre 10 milioni di copie

Stardew Valley ha totalizzato vendite per oltre 10 milioni di copie, stando a quanto riportato sul sito ufficiale del gioco sviluppato da ConcernedApe.



Curiosamente, ad agosto 2019 lo stesso sito riferiva di vendite per 6 milioni di copie, il che significa che Stardew Valley ha avuto un sostanziale boost negli ultimi mesi o magari le informazioni ai tempi erano ancora incomplete.



Quest'ultima ipotesi potrebbe dipendere dal fatto che il gioco è disponibile ormai su tutte le piattaforme, con anche la versione Android che ha esordito lo scorso marzo.



Trasferisciti in campagna e inizia una nuova vita in questo premiato GdR agricolo a finale aperto! Oltre 50 ore di contenuti di gioco e nuove funzionalità specifiche per dispositivi smart, come ad esempio il salvataggio automatico e più opzioni di comando.