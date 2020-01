Apex Legends Stagione 4, presentazione stasera con Respawn Entertainment

Apex Legends vedrà stasera la presentazione della Stagione 4, nel corso di uno speciale livestream organizzato da Respawn Entertainment.



La trasmissione, che partirà alle 19.00 ora italiana, si occuperà di celebrare il primo anno di Apex Legends e di fornire uno sguardo alla Stagione 4, immaginiamo con una data di uscita.



Negli ultimi giorni si sono susseguiti indizi che facevano appunto pensare all'imminente annuncio della nuova stagione, come ad esempio l'avvistamento di un UFO nei cieli della mappa.



Può darsi tuttavia che determinati avvistamenti siano stati solo il frutto di qualche bizzarro glitch. Per tutto il resto, non rimane che aspettare stasera.