Pokèmon Go, Harry Potter: Wizards Unite e Ingress hanno generato 249 milioni di dollari in turismo

Il fenomeno dei giochi in realtà aumentata è tutto fuorché tramontato. Pokémon Go ha appena vissuto la sua annata più redditizia e Niantic ha annunciato che i suoi tre prodotti hanno generato 249 milioni di dollari nel 2019 in turismo. Ebbene sì, i raduni di Pokèmon Go, Harry Potter: Wizards Unite e Ingress richiamano milioni di persone, con grandi benefici per strutture alberghiere, ristoranti e negozi delle città coinvolte.



Nel 2019 Niantic ha organizzato 77 eventi dal vivo in 32 nazioni. Più di 2,7 milioni di persone hanno partecipato a questi eventi, camminando per 6,5 milioni di chilometri. Le città che hanno guadagnato di più -si stima- sono Chicago con 120 milioni di dollari, Montreal con 71 e Dortmund con 54. Non male per dei giochi che non solo intrattengono, ma aiutano a mantenere la salute e a sviluppare amicizie.