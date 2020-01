Fortnite: Uragano e Criptico nel negozio del 23 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, e in questo rapido articolo vi mostreremo tutti i nuovi contenuti, i dettagli e i prezzi proposti direttamente dagli sviluppatori di Epic Games. Pronti?

Nel negozio di Fortnite Battaglia Reale di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, tornano disponibili Uragano e Criptico, due skin che non si facevano vedere da un po' di tempo. Uragano viene proposto al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio, trattandosi di una Skin Leggendaria; Criptico costa invece 1200 V-buck, "appena" 12 euro al cambio. I balletti in evidenza di oggi sono poi Contagioso e il nuovissimo Calcio al Tappo, che qualche mese fa fece impazzire il web.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 23 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide a tempo straordinario, intanto, sono disponibili per il completamento.

Glifo Oscuro (Deltaplano) - 500 V-buck

Uragano (Costume) - 2000 V-buck

Criptico (Costume) - 1200 V-buck

Jaeger (Costume) - 1500 V-buck

Colpo di frusta (Costume) - 800 V-buck

Scavadoro (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Raccogli Squeak (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Contagioso (Emote) - 500 V-buck

Calcio al tappo (Emote) - 200 V-buck