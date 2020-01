Fortnite e TikTok: crea il tuo balletto e vinci 25.000 V-buck, con il nuovo concorso

Una collaborazione tutta particolare è stata annunciata giusto queste ore su Fortnite Capitolo 2. Questa volta Epic Games si allea direttamente con TikTok, una delle applicazioni più fuori di testa degli ultimi mesi: è l'EmoteRoyaleContest, vediamone i principali dettagli.

Si tratta di un vero e proprio concorso: utilizzando l'app TikTok i giocatori di Fortnite Capitolo 2 potranno creare il proprio balletto personale. L'Emote vincitrice verrà inserita all'interno del gioco, e il possessore guadagnerà come premio ben 25.000 V-buck e un pacchetto premio VIP di Fortnite. Il concorso sarà valido dal 18 gennaio 2020 al 24 gennaio 2020 successivo.

"Come funziona? Fai un video di te mentre ti esibisci in una mossa di danza originale e condividilo su TikTok usando l'hashtag #EmoteRoyaleContest. La danza migliore diventerà un'emote di Fortnite. Il vincitore riceverà inoltre 25.000 V-buck e un pacchetto premio VIP di Fortnite". Potete trovare maggiori dettagli nel campo Fonte di questo articolo.