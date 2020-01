Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kylo Ren, Dark Rey e scene eliminate emergono da un art book

Un art book ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene tracce delle scene eliminate tratte da quella che doveva essere la storia originale dell'ultimo episodio secondo la sceneggiatura di Colin Trevorrow, poi fortemente modificata dall'arrivo di JJ Abrams alla regia.



Il libro Art of Star Wars: The Rise of Skywalker mostra infatti vari elementi tratti dallo script originale di Trevorrow, soprattutto per quanto riguarda le suggestioni grafiche e lo storyboard originale, dai quali possiamo intuire alcune caratteristiche che Star Wars: Episodio 9 avrebbe dovuto avere prima del passaggio di mano a JJ Abrams e i cambiamenti effettuati.



Tra le caratteristiche visibili ci sono diversi episodi diversi riguardanti la storia di Kylo Ren, come la scoperta di un Holocron Sith su Mustafar da parte di Palpatine a Darth Vader e l'incontro con Tor Valum, un maestro Sith che avrebbe dovuto addestrare il giovane dedito al Lato Oscuro.



Altre parti sono di più difficile interpretazione, come l'immagine di Kylo seduto su un trono con Rey accanto in completo scuro (particolarmente apprezzata da molti fan, a giudicare dai commenti su Twitter), che sarebbe forse potuta essere una sorta di visione sulla possibile alleanza tra i due nel Lato Oscuro con approfondimenti su "Dark Rey", anche se il tutto non è chiaro, mentre altre illustrazioni mostrano scene che sono state effettivamente utilizzate nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, come il combattimento tra Ren e Rey su Exegol.