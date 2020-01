Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, emergono dettagli sul vecchio titolo e la trama originale di Trevorrow

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è andato incontro a una notevole rivoluzione quando i lavori sono passati da Colin Trevorrow a JJ Abrams, e alcune differenze sono emerse dalle informazioni trapelate online.



Quanto segue potrebbe contenere spoiler , dunque se non avete ancora visto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, siete avvisati del rischio.



Le informazioni arrivano dal producer Robert Meyer Burnett, che ha pubblicato un video in cui commenta appunto questi dettagli trapelati dalla sceneggiatura originale di quello che doveva essere Star Wars: Episodio 9. Ebbene, il titolo originale doveva essere Star Wars: Duel of the Fates, in riferimento all'omonima traccia musicale di John Williams presente in Episodio I.



A quanto pare, Palpatine non doveva avere una parte così importante come quella riservatagli dallo script utilizzato poi da JJ Abrams, con la sua unica apparizione che doveva essere limitata a un messaggio holocron. Il messaggio doveva essere indirizzato a Darth Vader, comunicandogli di portare Luke Skywalker presso Sith Vor Talum, con Kylo Ren che invece intercetta il messaggio e si reca da solo in tale area, ma a quanto pare venendo anche ferito e ritrovandosi con del metallo fuso sulla faccia.



Per quanto riguarda la Resistenza, Rose, Finn, C-3PO e R2-D2 dovevano andare a Coruscant alla ricerca di un segnalatore che avrebbe potuto inviare un messaggio a tutti gli alleati per combattere contro il Primo Ordine.



Tra le altre informazioni, emerge il fatto che Kylo durante il film doveva essere perseguitato dalle apparizioni di Luke Skywalker come Force Ghost, tentando inutilmente di riportarlo al giusto, ma quest'ultimo sarebbe comunque stato sopraffatto dal "lovecraftiano" Sith Vor Talum, trovandosi anche a combattere un duello con spada laser contro Darth Vader in versione Force Ghost.



Infine, l'ultimo combattimento tra Kylo e Rey si sarebbe svolto sul pianeta di Mortis, dove Kylo avrebbe svelato di aver ucciso i genitori della protagonista sotto ordine di Snoke, venendo poi distrutto nel duello finale nonostante i tentativi di essere recuperato da parte dei "fantasmi" di Luke, Lobi-Wan e Yoda.