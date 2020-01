Microsoft Flight Simulator, un video diario su sonoro e tecnologia audio

Asobo e Microsoft hanno pubblicato un nuovo video diario su Microsoft Flight Simulator, incentrato in particolare sull'audio del gioco e la tecnologia utilizzata per la sua costruzione.



Nel nuovo video diario di Microsoft Flight Simulator vediamo Aurélien Piters, Audio Director del gioco in sviluppo per PC e Xbox One (oltre a Xbox Series X), che spiega la metodologia utilizzata per creare il comparto sonoro della simulazione di volo.



Sempre all'insegna del realismo estremo, che caratterizza un po' tutta la produzione di Microsoft Flight Simulator, anche l'accompagnamento audio si basa su una forte aderenza alla realtà. Questo riguarda sia la riproduzione dei suoni degli aerei che quelli ambientali, in entrambi i casi ottenuti attraverso una complessa opera di registrazione dei suoni reali e riproduzione di questi inseriti all'interno del gioco.



Ovviamente, nel corso del video è possibile vedere anche nuovi scorci di Microsoft Flight Simulator, che si dimostra ancora una volta veramente impressionante come qualità, in attesa di poterlo sperimentare più da vicino anche nel percorso di beta previsto per il 2020.