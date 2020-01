EA e Origin Access, nuovi giochi gratis aggiunti al catalogo scaricabile dagli abbonati

EA Access e Origin Access hanno ricevuto altri giochi gratis aggiunti al catalogo scaricabile dagli abbonati ai servizi, all'interno del Vault che è parte integrante delle caratteristiche delle due proposte Electronic Arts.



Tra i giochi di maggiore interesse in queste nuove aggiunte troviamo Sea of Solitude, l'ottimo titolo pseudo-indie basato sull'esplorazione di uno strano mondo semi-sommerso. Per gli abbonati a Origin Access Premier c'è inoltre Mable , un metroidvania, mentre per gli Origin Access Basic ci sono Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds, un JRPG, e il noto Worms W.M.D., nuovo capitolo della lunga serie di strategici multiplayer.



Probabilmente non si tratta di giochi proprio all'altezza delle aggiunte effettuate nel corso di dicembre, che comprendevano Star Wars Battlefront 2, Superhot e Bloodstained: Ritual of the Night, ma se non altro dimostrano come l'offerta di giochi gratis nel Vault sia comunque ancora attiva per EA Access e Origin Access.



Ovviamente, visto il ritmo di altri servizi come Xbox Game Pass, l'offerta di giochi gratuiti non è forse il perno centrale dell'abbonamento Access, che consente anche altri bonus come trial prolungate e sconti assortiti per i prodotti EA.