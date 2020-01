Microsoft Flight Simulator, un nuovo impressionante trailer mostra la neve sugli scenari

Microsoft Flight Simulator continua a stupire, trailer dopo trailer, come in questo nuovo video in cui viene fornita una visione più approfondita della neve applicata agli scenari del gioco.



In tema con la stagione in corso, il nuovo video di Microsoft Flight Simulator mostra dunque come si presentano alcuni scenari con la neve sopra, situazione che può facilmente verificarsi in alcune zone della Terra e in certe situazioni climatiche, confermando dunque anche il variare delle stagioni. Come negli altri casi, anche questo breve video è composto esclusivamente da frammenti di gameplay, che tanto basta a stupire tutti vista la qualità estrema della grafica di questo titolo Asobo e Microsoft Game Studios.



In particolare, possiamo dare un'occhiata all'effetto che fa una Manhattan interamente coperta di neve, oltre a varie altre ambientazioni innevate viste dall'alto di un aereo. Il tutto arriva peraltro a breve distanza da un altro video, da parte di Nvidia, che mostrava l'incredibile grafica di alcuni aspetti del gioco.



Restiamo dunque in attesa di una data di uscita per Microsoft Flight Simulator, con il lancio che è previsto per un vago 2020 su PC, con tanto di conversione anche su Xbox One. Come ogni esclusiva first party di Microsoft, anche la nuova simulazione di volo verrà lanciata direttamente su Xbox Game Pass, dunque scaricabile gratuitamente dagli abbonati già al day one.