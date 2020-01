Microsoft Flight Simulator, un video mostra l'incredibile grafica del gioco

Nvidia ha pubblicato su Twitter un impressionante video di Microsoft Flight Simulator che mostra l'incredibile grafica del gioco. Lo trovate allegato al tweet sottostante.



Sì, ciò che si vede nel filmato è gameplay. Da notare anche un bel passaggio sopra a Firenze, con la Basilica di Santa Maria Novella e il Battistero di San Giovanni, ben visibili da uno dei finestrini dell'aereo utilizzato per la dimostrazione.



Insomma, Microsoft Flight Simulator sembra essere davvero mostruoso dal punto di vista tecnico: probabilmente è il primo gioco per cui si potrà parlare seriamente di fotorealismo.



Per il resto vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è in sviluppo per PC e Xbox One. Sarà disponibile dal lancio per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Is this real life... pic.twitter.com/Q9Dnp3Mnda — NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) December 30, 2019