Metro Redux su Nintendo Switch, compare nelle liste del PEGI

Sembra che Metro Redux possa arrivare su Nintendo Switch, stando a quanto riportato dai listini del PEGI che in effetti contengono il gioco nella versione per la console Nintendo, aprendo dunque la porta alle voci di corridoio al riguardo.



Metro: Last Light, anni fa, venne annunciato per Wii U ma poi cancellato successivamente, tuttavia c'è la possibilità che la serie raggiunga infine le console Nintendo grazie a Metro Redux, la cui conversione su Nintendo Switch è effettivamente plausibile, considerando quanto dimostrato dalla console anche in altri porting simili o più impegnativi.



Non è peraltro la prima volta che si parla dell'eventualità, considerando che Metro Redux per Nintendo Switch era già comparso in passato nei listini di un rivenditore portoghese, ma la comparsa sugli elenchi del PEGI sembra avere una consistenza maggiore.



Il titolo in questione comprende il primo Metro 2033 e Metro: Last Light in versione riveduta e corretta, generalmente migliorata in termini tecnici soprattutto per quanto riguarda la grafica. A questo punto attendiamo eventuali annunci da parte di 4A Games.