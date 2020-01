Animal Crossing: New Horizons, il trailer pubblicitario per il nuovo anno

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Animal Crossing: New Horizons che è poi uno spot pubblicitario creato in occasione delle celebrazioni per il nuovo anno.



Davanti a un folto pubblico di personaggi vecchi e nuovi della serie, che evidentemente faranno parte della popolazione di Animal Crossing: New Horizons, l'inossidabile Tom Nook presenta in questo video il pacchetto speciale "Deserted Island Getaway Package" agli abitanti del villaggio.



Nel breve video, che è soprattutto una sorta di celebrazione, è possibile vedere anche qualche piccolo frammento di gameplay, oltre ai vari personaggi che guardano l'incredibile offerta di Tom Nook con occhi sognanti, ignari di qualche inghippo che probabilmente sarà nascosto dietro l'offerta proposta dal noto affarista.



Animal Crossing: New Horizons ha la data di uscita fissata per il 20 marzo 2020 su Nintendo Switch e rappresenta il grande e atteso ritorno della serie su console ammiraglia Nintendo dopo diversi anni.