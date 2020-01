I giochi più attesi del 2020: le esclusive

Da The Last of Us 2 a Halo Infinite, da Ghost of Tsushima a Bayonetta 3, ecco la nostra lista delle esclusive più attese del 2020 in uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Quali sono i giochi più attesi del 2020 fra le esclusive in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch?



Da The Last of Us 2 a Halo Infinite, passando per Ghost of Tsushima e Bayonetta 3, non c'è dubbio che l'anno appena cominciato saprà intrattenerci con produzioni di altissima qualità, ribadendo un concetto oramai consolidato: per vendere l'hardware serve il software, e se è disponibile solo su quella piattaforma tanto meglio.



Ecco dunque la nostra lista, in rigoroso ordine alfabetico, dei titoli esclusivi che non vediamo l'ora di provare. Naturalmente, visto l'avvicinarsi delle console next-gen e delle relative line-up di lancio, si tratta di un elenco per forza di cose parziale. Manca qualcosa? Fatecelo sapere nei commenti!

Animal Crossing: New Horizons In uscita il 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons prova appunto a fornire un nuovo orizzonte al celebre franchise della casa giapponese, mettendoci a gestire un'intera isola deserta in luogo del tradizionale villaggio.



Dopo esserci trasferiti in questo luogo meraviglioso e incontaminato, dovremo far fronte alle nostre esigenze di base, cimentandoci con la raccolta di risorse e il crafting dei materiali per costruire oggetti ed edifici in stile Minecraft, ma facendo riferimento a meccaniche di gameplay generalmente immediate e dinamiche, che cambiano in maniera radicale il ritmo dell'esperienza rispetto al passato.



Naturalmente l'isola su cui ci troviamo non è davvero deserta, e così non mancherà l'occasione di interagire con altri personaggi per fornire loro un aiuto oppure ricevere supporto, volendo anche nell'ambito di un'interessante modalità multiplayer.

Bayonetta 3 Altro giro, altra esclusiva per Nintendo Switch, in questo caso però senza ancora una data di uscita ufficiale: Bayonetta 3 arriverà nel corso del 2020, ne siamo ragionevolmente sicuri, anche perché lo sviluppo del gioco (che procede bene, come ribadito in questi giorni da Hideki Kamiya) va ormai avanti da diversi anni e immaginiamo che il grosso del lavoro sia ormai stato fatto.



Dopo lo spettacolare secondo episodio, la strega di Platinum Games tornerà senz'altro per ribadire il proprio primato nella categoria degli action game, grazie agli inevitabili miglioramenti apportati a un gameplay semplicemente perfetto, che unisce alla precisione e alla spettacolarità una straordinaria capacità di rendere la fisicità degli impatti.



Per il momento non ci sono ancora informazioni riguardanti il gioco, al di là del breve teaser d'annuncio ai Game Awards 2017. La speranza, dunque, è che Nintendo si sbrighi a presentare Bayonetta 3 in maniera ufficiale, magari all'interno di uno dei suoi tradizionali Direct.

Final Fantasy 7 Remake Disponibile in esclusiva temporale su PS4 a partire dal prossimo 3 marzo, Final Fantasy 7 Remake prova a prendere i proverbiali due piccioni con una fava, accontentando le pressanti richieste dei fan di vecchia data della serie Square Enix e cercando di affascinare un pubblico completamente nuovo, che non ha mai giocato con il titolo originale nel 1997.



La storia sarà quella che molti già conoscono, seppure con le dovute modifiche e reinterpretazioni; su tutte una struttura a capitoli che suddividerà l'avventura in più parti, donando maggiore spazio all'approfondimento di determinati personaggi e situazioni. Torneremo dunque a vestire i panni di Cloud Strife, mercenario ex militare che decide di prestare i propri servizi a un gruppo di ecoterroristi con l'obiettivo di salvare il pianeta Midgar dal feroce sfruttamento a cui viene sottoposto.



Nel corso della campagna entreremo in contatto con personaggi iconici come Aerith Gainsborough, Tifa Lockhart e Sephiroth, nonché con svariati avversari che dovremo affrontare secondo le dinamiche di un sistema di combattimento completamente rivisitato, che unisce meccaniche action e strategiche in un mix sorprendente.

Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima, l'attesa esclusiva sviluppata da Sucker Punch, approderà su PlayStation 4 in estate. Il gioco ci catapulterà nel meraviglioso e inquietante scenario dell'isola di Tsushima nel 1274, durante la spietata invasione dell'esercito mongolo che ha messo a ferro e fuoco le città e decretato la morte di tantissime persone.



Il protagonista dell'avventura è una di queste vittime, Jin Sakai: un samurai sconfitto e ferito, ultimo della sua casata, che riesce miracolosamente a sopravvivere e decide di vendicarsi vestendo i panni di un fantasma. Le sue sortite prendono alla sprovvista i soldati nemici, che uno alla volta dovranno affrontare i propri incubi peggiori.



Molto distante dai precedenti lavori del team autore di inFAMOUS, Ghost of Tsushima promette di consegnarci un open world visivamente di grandissimo impatto: un sogno che si avvera per gli appassionati del medioevo giapponese.

Half-Life: Alyx Il mercato dei visori per la realtà virtuale aveva bisogno di uno scossone, e Half-Life: Alyx prova a incarnarlo riportando in vita un franchise che Valve sembrava aver definitivamente abbandonato, in questo caso con un prequel i cui eventi si svolgono a metà tra Half-Life e Half-Life 2.



Dopo la scomparsa di Gordon Freeman, sono Eli Vance e sua figlia Alyx ad avere il compito di tenere unita la Resistenza, e sarà proprio la carismatica ragazza a svolgere il ruolo di protagonista in questa storia inedita e appassionante, che sul fronte del gameplay prova ad abbattere i limiti finora conosciuti per i giochi in VR.



Half-Life: Alyx promette infatti un grado di interattività inedito, meccaniche originali e soluzioni mai viste prima nell'ambito della realtà virtuale, miscelando sapientemente fasi sparatutto, sequenze adventure e risoluzione di enigmi ambientali mentre affrontiamo i temibili Combine.

Halo Infinite Prima esclusiva Microsoft di questa lista, Halo Infinite sarà uno dei titoli di lancio di Xbox Series X, ma approderà in contemporanea anche su PC e Xbox One. Parliamo dunque di una produzione cross-gen, che tuttavia utilizzerà un nuovo motore grafico, Slipspace, per offrire una grafica straordinaria e un mondo di gioco mai così ampio, ricco e dettagliato.



Ambientato dopo gli eventi di Halo 5: Guardians, il nuovo capitolo della serie sviluppata da 343 Industries ci metterà ovviamente al comando di Master Chief, l'iconico protagonista del franchise, all'interno di una campagna in single player che promette coinvolgimento, spessore e spettacolarità, giocabile anche in cooperativa e coadiuvata dall'immancabile set di divertenti modalità multiplayer.

Nioh 2 In uscita il 13 marzo in esclusiva su PS4, Nioh 2 si presenta per molti versi come una versione arricchita del primo episodio, con la medesima ambientazione medievale giapponese ma un protagonista completamente inedito, che porta il peso di una terribile maledizione: è per metà uomo e per metà Oni.



Questa peculiarità rappresenta una delle novità del gioco, che da buon soulslike preme l'acceleratore sul grado di sfida e su sezioni a compartimenti stagni fra un salvataggio e l'altro; ma anche sull'introduzione di armi e abilità inedite, nello specifico quelle derivanti dalla natura demoniaca del nostro personaggio.



Per affrontare i nemici più coriacei e pericolosi, fra cui gli immancabili boss, potremo infatti assumere la forma di diversi Oni, ognuno dotato di manovre d'attacco uniche e devastanti.

Ori and the Will of the Wisps Secondo capitolo della serie creata da Moon Studios, in arrivo in esclusiva su PC e Xbox One l'11 marzo, Ori and the Will of the Wisps punta a costruire una nuova esperienza ricca di atmosfere suggestive e personaggi affascinanti; a cominciare dal protagonista, Ori, una creatura dotata di abilità sorprendenti che avremo il compito di guidare in questa nuova avventura.



Il repertorio a nostra disposizione vedrà l'arrivo di nuovi poteri, che andranno ad aggiungersi alle capacità originali per consentirci di coprire lunghe distanze planando, risolvere enigmi ambientali man mano più complessi, saltare da una piattaforma all'altra e affrontare nemici sempre più insidiosi e coriacei, che rappresentano l'ultima minaccia alla meravigliosa foresta che fa da sfondo all'avventura.

Senua's Saga: Hellblade 2 Annunciato ufficialmente ai Game Awards 2019, in concomitanza con la presentazione di Xbox Series X, Senua's Saga: Hellblade 2 non ha ancora una data di uscita, ma la speranza è che il nuovo titolo targato Ninja Theory possa far parte della line-up di lancio della nuova console Microsoft, naturalmente come esclusiva.



Il trailer d'esordio purtroppo non fornisce particolari dettagli sul gioco, al di là del fatto che ritroveremo Senua, già protagonista del primo capitolo, in una nuova avventura a metà strada fra visioni e realtà, ambientata in un mondo inquietante e spietato.



Forti dell'esperienza fatta con l'episodio originale, caratterizzato da una grandissima atmosfera e da soluzioni di gameplay non banali, gli sviluppatori di Senua's Saga: Hellblade 2 punteranno senz'altro a consolidare il lore, con i suoi scenari e i suoi personaggi, nel tentativo di stupirci con qualcosa di davvero intrigante.