Dragon Quest 12 è già in sviluppo da tempo, conferma Yuji Horii

Con il successo riscosso dall'undicesimo capitolo e la storia della serie, è abbastanza scontato che Dragon Quest 12 sia in sviluppo, ma in base a quanto riferito dal responsabile Yuji Horii sembra che i lavori siano già in corso da tempo, iniziati nel 2019.



Con vendite oltre 5,5 milioni di copie, Dragon Quest XI ha dimostrato che la serie è ancora viva e vegeta anche per il pubblico più moderno, che ha particolarmente apprezzato l'approdo su Nintendo Switch, peraltro.



In Giappone, ha riscosso grande successo anche il capitolo mobile dedicato alla serie, ovvero Dragon Quest Walk, mentre il marchio ha ottenuto ulteriore lustro anche dal film cinematografico Dragon Quest: Your Story, dunque si tratta davvero di un ottimo periodo per la serie storica di JRPG.



Horii ha confermato di recente che lo sviluppo su Dragon Quest 12 è iniziato già nel corso del 2019. In un messaggio celebrativo che il creatore della serie ha scritto per ricordare i 33 anni di Dragon Quest, è stato confermato infatti anche l'inizio dei lavori sul nuovo capitolo, che non ha ancora una data di uscita ma arriverà comunque fra non moltissimo tempo, considerando che i lavori sono già in corso da un po'.