Stardew Valley: l'aggiornamento 1.5 aggiungerà lo split screen

Eric Barone sta continuando a curare la sua creatura. Attraverso Twitter, infatti, lo sviluppatore ha confermato che l'aggiornamento 1.5 di Stardew Valley introdurrà lo split screen a due giocatori. In questo modo sarà possibile curare la propria tenuta agricola in compagnia di un amico o di un parente comodamente seduto di fianco a noi.

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua pubblicazione, Stardew Valley continua a crescere. Quello che inizialmente poteva sembrare un clone di Harvest Moon si è espanso, è migliorato ed ha aggiunto tante nuove funzionalità. Come per esempio il multiplayer online. Adesso, però, è il momento di riscoprire un caposaldo dei videogiochi degli anni passati: lo split screen.

Con l'aggiornamento 1.5, infatti, tutte le versioni del gioco potranno essere giocate sullo stesso schermo in compagnia di un amico o di un'amica senza limitare l'esperienza di un giocatore o dell'altro. Ogni metà dello schermo, infatti, seguirà i movimenti di un singolo personaggio, consentendogli di fare esattamente quello che vuole. Come per esempio andare in città a fare compere o in una miniera a cercare minerali.

Oltre alla comodità, questo aggiornamento consentirà di risparmiare un bel po' di soldi: basterà infatti, una sola copia del gioco e una sola console (o PC) per giocare in due.