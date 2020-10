Half-Life 2 ricostruito l'Unreal Engine 4 in video

Il l'artista 3D Ivan Fernandez ha utilizzato l'Unreal Engine 4 per ricostruire l'iconica Piazza di Half-Life 2. Il video mostra il suo lavoro, perfetto nel ricreare l'atmosfera e preciso nel replicare i dettagli, e ci fa immaginare come potrebbe essere un potenziale remake in grado di rinnovare questo capolavoro dal punto di vista tecnico.

Un'operazione simile a quanto fatto da Black Mesa, il rifacimento del primo Half-Life che dopo anni di gestazione è finalmente arrivato nei negozi.

Per ricreare la piazza di HL2 Fernandez ha usato i megascan Quixel per pavimenti e muri e Substance Painter per creare le texture addizionali. In questo modo è riuscito a mantenere inalterata l'atmosfera del gioco. Il risultato, come è possibile vedere dal video, è davvero notevole, perché l'impressione è proprio quella di trovarsi di fronte ad un remake, che ha aggiornato il comparto grafico senza aver perso il carattere dell'opera.

Il sogno di tutti, ovviamente, è quello di poter vedere prima o poi un seguito a questo capolavoro, ma a questo punto anche un remake di questo livello ci potrebbe bastare. Cosa ne pensate?