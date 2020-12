Nintendo rifiutò "gentilmente" un gioco di Kanye West

L'ex-presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha svelato di aver dovuto "gentilmente rifiutare" un'offerta di lavoro da parte di Kanye West, il quale voleva realizzare un videogioco insieme a Nintendo alcuni anni fa.

Come svelato in una recente intervista, infatti, Kanye visitò il Nintendo Booth dell'E3 di "molti anni fa" e fu in grado di passare un po' di tempo insieme a Shigeru Miyamoto. Successivamente, richiese un appuntamento con Reggie Fils-Aime e i due si incontrarono negli uffici di Kanye a Calabasas, California. Reggie ha spiegato che "una parte dell'incontro era legata a un'idea alla quale Kanye stava lavorando. Stava sperimentando con un videogioco e voleva un feedback. Ha poi detto: 'Voglio lavorare con Nintendo'."

"Avevamo molteplici progetti in sviluppo presso Nintendo, non era possibile fare qualcosa con Kanye e ho dovuto trovare un modo gentile per declinare la sua offerta. Gli ho detto: 'Kanye, non vuoi lavorare con noi perché siamo gente dura, tosta. Tutto quello che facciamo è spingere per ottenere il miglior contenuto possibile. Non siamo il tipo di partner con il quale vorresti lavorare.' Lui mi ha però guardato e ha risposto: 'Reggie, siete esattamente il tipo partner che cerco proprio per questa ragione!'."

Anche se il progetto non ha mai visto la luce, sia Reggie che Nintendo percepirono che "Kanye era molto appassionato riguardo al mondo dei videogiochi: è un vero creativo." Nel 2015, Kanye svelò di essere al lavoro su un gioco chiamato "Only One", nel quale il giocatore avrebbe guidato la madre del rapper, Donda, "ai cancelli del Paradiso per consegnarla alla Luce". Dopo l'annuncio, però, il progetto è sparito dalla circolazione.