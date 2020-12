Kirby e non solo: HAL Laboratory ha nuovi progetti per il 2021

In un'intervista di gruppo con 4Gamer, noto sito giapponese, tre director di HAL Laboratory hanno parlato dei progetti del team di sviluppo per il 2021, che coinvolgono Kirby, ma anche altre novità, compresi nuovi giochi, merchandise ed eventi. Ecco le loro parole, in traduzione.

Tadashi Kawai: "Noi di HAL Laboratory continueremo a realizzare giochi nel 2021 basati su tre valori chiave: sorpresa, divertimento e calore. Vi ringrazio molto!"

Teruhiko Suzuki: "Nel 2021, voglio rilasciare un altro tipo di gioco strano! E per favore, giocate a Part-Time UFO! Si tratta di un gioco divertente che adorerete assolutamente! Fatemi sapere cosa ne pensate!"

Yumi Todo: "Continueremo a lavorare duramente ai nostri obbiettivi nel 2021 per fare in modo che più persone abbiano la possibilità di godersi i giochi di Kirby. Abbiamo piani non solo per giochi ma anche per merchandise, libri e una varietà di eventi come il Kirby Cafe. Spero che continuerete a supportare sia Kirby che HAL Laboratory nel 2021!".

HAL Laboratory è certamente molto attiva e lo scorso settembre ha rilasciato (a sorpresa) Kirby Fighters 2, di cui potete leggere la recensione a questo indirizzo. Speriamo di avere presto nuove informazioni su un capitolo più "canonico" dedicato a Kirby.