Level-5 è al lavoro su un nuovo gioco: arriverà in occidente?

In un'intervista di gruppo sul sito giapponese 4Gamer, Akihiro Hino - presidente di Level-5 (sviluppatore noto negli ultimi anni soprattutto per giochi come Yokai Watch e Ni no Kuni) - ha svelato che il team di sviluppo ha qualcosa di nuovo in lavorazione.

Hino ha affermato che Level-5 si focalizzerà sulla creazione di videogiochi nel corso del 2021, ma questo non vorrà dire che non vi sarà spazio per la produzione di prodotti di animazione e altri media in cooperazione con altre società. Ciò che più ci interessa, però, è la conferma che il team è al lavoro su un nuovo gioco.

Attualmente Hino non può condividere dettagli di alcun tipo su questo nuovo progetto di Level-5, ma assicura che lo sviluppo sta procedendo in modo regolare e incoraggia i fan ad attendere novità in merito. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo. Nel frattempo, però, i giocatori occidentali stanno attendendo l'arrivo di Megaton-Kyuu Musashi, un gioco d'azione JRPG a base di mecha e modalità cooperativa online.

L'uscita in Nord America e in Europa non è stata annunciata e nemmeno suggerita, ma visto che la presentazione al Tokyo Game Show era stata sottotitolata in inglese, molti continuano a sperare. Si tratta di un titolo creato in collaborazione con Jump e un anime dedicato è in arrivo nell'estate 2021.

Purtroppo, recenti informazioni hanno suggerito che Level-5 sta riducendo la propria presente negli USA, quindi il rischio è che la compagnia non sia intenzionata a portare i propri giochi in occidente in modo rapido.