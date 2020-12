Crash Team Racing su Nintendo Switch: giocalo gratis per pochi giorni

Crash Team Racing Nitro Fueled sarà giocabile gratis su Nintendo Switch da tutti gli iscritti a Switch Online, l'abbonamento della console della grande N, per pochi giorni. Precisamente, come segnalato da Nintendo of America tramite Twitter, sarà possibile giocare la versione completa del videogame a partire dal 30 dicembre 2020 fino al 5 gennaio 2021 sia in modalità single player che in modalità multigiocatore, sia locale che online.

Si tratta in altre parole di una prova completa di Crash Team Racing Nitro Fueled, della durata di vari giorni: l'opera di Activision ha più di un anno sulle spalle, ma che di certo non ha perso un grammo della propria qualità e del proprio stile.

Come detto, l'annuncio è arrivato tramite la pagina Twitter di Nintendo of America e non è stato ancora riportato da Nintendo Italia, al momento della scrittura di questa notizia. Una promozione di questo calibro sarà molto probabilmente disponibile anche in Europa (e conseguentemente anche in Italia), ma ovviamente dovremo attendere una conferma ufficiale (o semplicemente la pubblicazione della versione gratis sull'eShop italiano).

Il supporto post lancio di Crash Team Racing Nitro Fueled è stato interrotto lo scorso settembre, dopo mesi e mesi di contenuti extra, sfide ed eventi speciali realizzati da Beenox e Activision. Nel frattempo, però, i giocatori ancora aspettano l'arrivo della versione PC: lo scorso aprile si era pensato che sarebbe presto accaduto, ma si rivelò solo un falso allarme.