Kirby Fighters 2, la recensione

Annunciato in anticipo dall'ennesimo leak, ultimo di una serie che sta decisamente mettendo in discussione il piacere della scoperta ai tempi del World Wide Web, la recensione di Kirby Fighters 2 ci parla di un titolo che arriva sul negozio virtuale Nintendo per dare ai più piccoli e ai neofiti dei picchiaduro un assaggio di quello che potrebbero aspettarsi se comprassero Super Smash Bros. Naturale evoluzione di una modalità extra di Kirby: Triple Deluxe, poi riproposta stand-alone come Kirby Fighters, questo piccolo software da 19,99€ vuole essere probabilmente questo: un brawler all'acqua di rose per chi cerca un titoletto di poche pretese con cui passare qualche ora spensierata. Ma aveva senso proporlo come un vero e proprio gioco autonomo? Secondo noi no.

Combattimenti tra Kirby

Ha perfettamente senso che Kirby Fighters 2 ricalchi il modello Super Smash Bros. se si considera che lo sviluppatore HAL Laboratory, storico papà di Kirby, ha firmato anche il famosissimo brawler Nintendo: i combattimenti si svolgono in arene contraddistinte da piattaforme sospese dove si affrontano fino a quattro lottatori contemporaneamente. Kirby Fighters 2 è infatti un brawler a tutti gli effetti, in cui il giocatore controlla il personaggio scelto da un roster che comprende numerose varianti di Kirby, oltre ai suoi avversari o compagni di avventura più iconici, da Waddle Dee a Meta Knight, passando per Gooey, King Dedede e molti altri. Il sistema di controllo è semplice e intuitivo: con un tasto si attacca, con un altro si salta, e un altro ancora serve a fagocitare - e poi sputare - gli avversari. Un ultimo tasto permette di parare, ma solo per un breve periodo di tempo, così da evitare che i giocatori si arrocchino nella tipica strategia della tartaruga. Non che serva molto, visto che l'intelligenza artificiale è tutt'altro che aggressiva, soprattutto ai livelli di difficoltà più bassi.

Ogni personaggio dispone di moveset sufficientemente diverso, ispirato in larga parte alle forme che Kirby assume nei giochi della serie quando fagocita i suoi nemici. La maggior parte del roster è infatti costituito da Kirby e dalle sue varianti: Wrestler mascherato, Spadaccino, Yoyò, Granata e così via. Le mosse speciali si eseguono tenendo premuto il tasto di attacco o combinandolo col salto o una direzione specifica: è davvero molto intuitivo e in pochi minuti si prende confidenza con ogni personaggio, sebbene le differenze generali non siano poi tanto marcate. La scelta iniziale è comunque abbastanza limitata e per sbloccare gli oltre venti combattente nel roster servirà qualche ora, dato che bisogna completare le varie modalità di gioco e accumulare i Punti combattente vincendo gli scontri. Questi ultimi scandiscono la progressione del cosiddetto Livello combattente: a ogni nuovo level up si sbloccano lottatori, parrucche che cambiano il loro aspetto, stage in cui combattere, amuleti che aiutano nelle battaglie e tanti altri collezionabili. Sotto questo aspetto, insomma, Kirby Fighters 2 è un titolo abbastanza ricco.

Il problema è la varietà del gameplay, che si riduce tutto al combattimento contro l'intelligenza artificiale nelle modalità single player o contro gli altri giocatori, in locale oppure online. A loro volta, le varie modalità consentono di scegliere se lottare in squadre da due giocatori contro due, oppure individualmente in un vero battle royal: le regole sono semplici, vince l'ultimo che resta in piedi o quello con più energia vitale allo scadere del tempo. Come abbiamo detto, l'intelligenza artificiale è relativamente problematica, ma il gameplay, per quanto semplicistico, garantisce una discreta profondità e i giocatori più esperti possono dare filo da torcere, specialmente se si gioca online e si riscontra un fastidioso lag com'è successo a noi.