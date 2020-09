Fortnite: come sconfiggere Wolverine, il più potente eroe Marvel sulla mappa

Wolverine è di recente approdato su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, nuovo boss ospitato dalla mappa di gioco di Epic Games. Fa dunque compagnia agli altri personaggi già presenti, cioè Doctor Doom e Tony Stark / Iron Man, con un piccolo problema per i giocatori... è il più potente eroe Marvel sulla mappa.



Come sconfiggere Wolverine, allora? È questa la domanda che si sta ponendo la community di Fortnite, ormai già da qualche giorno. La situazione si complica notevolmente nel caso di questo eroe Marvel, per alcuni motivi. Innanzitutto la sua posizione sulla mappa stessa: Doctor Doom e Iron Man possono essere trovati sempre nello stesso posto, cioè presso il Dominio di Doom (Parco Pacifico) e le Stark Industries. Wolverine no: occupa generalmente la zona della Foresta Frignante, ma non si trova mai in un punto preciso. Semplicemente passeggia in giro.

Un altro problema consiste nel fatto che Wolverine ha tantissimi punti salute, davvero troppi: praticamente 1000 unità tra salute e scudo. E se pensate che sia tutto, beh... non lo è. Wolverine infatti va subito messo fuori gioco una volta per tutte, una volta che finisce KO. Se il giocatore non esegue immediatamente la "conferma della kill", infatti, Wolverine si rianima da solo e torna in piedi, con tutti i punti salute di prima.



Da ultimo, a distanza l'eroe Marvel sarà anche innocuo, ma possiede una velocità di movimento semplicemente incredibile, e attacchi corpo a corpo letali grazie ai suoi artigli. Insomma, vi sconsigliamo fortemente di affrontarlo impreparati o appena atterrati sull'isola, perché ciò si tradurrebbe in un suicidio.



D'altro canto sconfiggere Wolverine porta con sé dei vantaggi: il suo superpotere consente non solo di attaccare rapidamente i nemici, ma cura anche il giocatore nel tempo, continuamente. Inoltre la prima volta che lo abbatterete guadagnerete un achievement stagionale. Se avete già sconfitto Wolverine e dovete trovare un altro modo per ingannare il tempo, che ne dite delle sfide di Rocket League a tema Fortnite?