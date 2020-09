Rocket League, tutte le sfide a tema Fortnite dell’evento Llama-Rama

La collaborazione tra Rocket League e Fortnite è finalmente cominciata: il primo dei due titoli è diventato free-to-play proprio in questi giorni, ed Epic Games ha pensato bene ad un'iniziativa imperdibile per spostarvi parte dei giocatori del suo Battle Royale, almeno momentaneamente.



Si tratta dell'evento Llama-Rama di Rocket League ovviamente, che nel momento in cui scriviamo permette di accedere (gratuitamente) alle sfide a tema Fortnite. I vantaggi per i giocatori sono doppi, perché portando a termine le missioni è possibile sbloccare delle ricompense cosmetiche esclusive sia su Rocket League che su Fortnite Battaglia Reale. Per fare ciò è sufficiente effettuare l'accesso con il proprio account di Epic Games ad entrambi i titoli.



Le sfide da completare su Rocket League per ottenere gli oggetti gratis su Fortnite non sono troppo difficili, ma richiedono ovviamente un po' di tempo per prendere confidenza con le meccaniche di gioco. Noi vi consigliamo di seguire per bene i tutorial, poi di equipaggiare di volta in volta tutti gli oggetti cosmetici sbloccati dopo le prime partite di Rocket League, infine di giocare sempre e solo online. Probabilmente a richiedere più tempo saranno i goal da segnare in partita.



Ecco tutte le sfide a tema Fortnite già disponibili su Rocket League, in un pratico elenco; l'evento terminerà tra quattordici giorni, dunque il tempo non vi manca:

Gioca una partita online in qualsiasi playlist

Esegui 5 goal, parate o assist con il Topper Top Llama

Ottieni MVP in qualsiasi partita online con le ruote Llama

Vinci cinque partite online in qualsiasi playlist

Esegui 20 tiri o parate nelle partite online in qualsiasi playlist

Vinci 1 partita online in Casuale con l'antenna Bandiera Llama

Vinci cinque partite online in qualsiasi playlist con l'adesivo Octane: Loot Llama

Esegui 10 spazzate o centri nelle partite online in qualsiasi playlist

Gioca tre partite online in qualsiasi playlist competitiva online delle modalità Extra

Gioca 10 partite online (ripetibile)