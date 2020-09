Rocket League non è solo gratis: Epic Games paga per farlo scaricare dal suo store

Rocket League non è diventato semplicemente free-to-play: Epic Games sta letteralmente pagando i giocatori per farlo scaricare dall'Epic Games Store. Di fatto basta riscattare il gioco per ricevere un buono di 10€ da spendere nel negozio di Sweeney e soci.

L'interessante iniziativa promozionale durerà fino alle ore 17:00 del 23 ottobre 2020, quindi c'è tempo un mese per acquistarlo. I buoni invece scadranno il 1° novembre 2020.

Cosa si può acquistare con il buono ricevuto? In linea di massima si tratta di uno sconto sul prezzo di giochi e le espansioni degli stessi già presenti in negozio, dal valore non inferiore a 14,99€. Quindi non potete usarlo per le prenotazioni o per le microtransazioni, come i V-buck di Fortnite. Il buono viene applicato al momento dell'acquisto, è cumulabile con altri sconti, ma non con altri buoni.

Facciamo un esempio: attualmente Detroit: Become Human è venduto in sconto a 31,92€ (20% in meno del prezzo standard di 39,99€). Il buono è comunque applicabile e si può acquistare per 21,92€. Altro esempio: Manifold Garden costa 15,99€. Spendendo il coupon può essere portato a casa per soli 5,99€. Tutto chiaro?

Comunque sia, ecco i link dove scaricare Rocket League (il buono viene regalato solo sull'Epic Games Store):