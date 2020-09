TGS 2020: ecco la programmazione delle live di Multiplayer.it

Oggi finalmente si torna a Tokyo. Perlomeno in maniera virtuale, dato che comincia il fitto programma di dirette del TGS 2020, la più importante fiera di videogiochi giapponese, questa volta organizzata da remoto. Ecco, quindi, la programmazione completa di tutte le live che Multiplayer.it seguirà sul suo canale Twitch. Non potete mancare, le novità potrebbero essere, infatti, esplosive.

L'industria giapponese, infatti, è in fermento e tutti i principali nomi sembrano voler mostrare tutto quello che stanno producendo nel dietro le quinte. Volete alcuni nomi? Vi bastano SEGA/Atlus, Capcom, Konami e Square Enix?

Ecco quindi la programmazione ufficiale e chi seguirà la diretta, così da poter cominciare a segnarvi in agenda gli appuntamenti più golosi. Qualche indizio? Si parte oggi con Microsoft e Square Enix, mentre domani sarà il turo di SEGA/Atlus e Capcom. Quest'ultima, oltretutto, durante il weekend mostrerà tutti i suoi giochi, come Monster Hunter, Resident Evil Village e Devil May Cry V: Special Edition.

Bando alle ciance, ecco la programmazione: