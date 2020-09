R-Type Final 2, svelato il periodo d’uscita, aggiunta versione Xbox Series X

Lo sviluppatore Granzella ha svelato il periodo di uscita di R-Type Final 2: primavera 2021. La notizia arriva dalle pagine del numero 1660 della rivista Famitsu, dove purtroppo non sono stati riportati altri dettagli sul gioco. La pubblicazione rimane prevista su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con l'aggiunta nelle ultime ore della versione Xbox Series X. Manca solo PS5 all'appello.

R-Type Final 2 è il nuovo capitolo della saga di sparatutto a scrolling orizzonatale nata nel 1987 in sala giochi, seguito diretto di R-Type Final del 2003. Allora il genere era molto amato, mentre oggi è seguito soltanto da una nicchia di videogiocatori appassionati. Per questo motivo Granzella è dovuta ricorrere a Kickstarter per finanziare il progetto, dove fortunatamente ha raccolto più di 900.000 dollari sui 400.000 richiesti. Difficilmente avrebbe trovato un publisher per supportarlo.

Lo sviluppo di R-Type Final 2 ha subito qualche rallentamento a causa del COVID-19, ma pare che sia sulla strada buona per essere ultimato. Nel corso del Tokyo Game Show 2020 Granzella dovrebbe mostrare una versione semi-definitiva del gioco, durante uno streaming fissato per il 25 settembre. Speriamo che da qui in avanti vada tutto bene e non ci siano ulteriori intoppi.