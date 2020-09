Freedom Fighters finalmente disponibile in formato digitale

Freedom Fighters per PC è finalmente stato reso disponibile in formato digitale, dopo molti anni di oblio. Si tratta di uno sparatutto in terza persona sviluppato da IO Interactive dai forti temi politici, pubblicato originariamente su PC, PS2, Gamecube e Xbox nel 2003.

Racconta la storia dei fratelli Chris e Troy Stone che si trovano loro malgrado coinvolti nella resistenza all'aggressione perpetrata dall'Unione Sovietica agli Stati Uniti. Siamo in un universo alternativo in cui la Guerra Fredda non è mai finita e i Russi sono diventati sempre più potenti (se non lo si è capito il gioco è permeato da una forte retorica pro-USA).

Freedom Fighters è attualmente disponibile su Steam e GOG in offerta lancio (o rilancio) a 9,89€ invece di 14,99 del prezzo standard. Acquistandolo si porta a casa anche la bella colonna sonora composta da Jesper Kyd.

Per il resto vi ricordiamo che IO Interactive sta lavorando al suo prossimo gioco: Hitman 3, in uscita all'inizio del 2021 su PC e console, anche next-gen.