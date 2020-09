Multiplayer Risponde torna oggi dopo il TGS 2020: sotto con le domande!

Vincenzo Lettera e il Multiplayer Risponde ritornano oggi dopo le prime diretta del TGS 2020: sotto con le domande, a partire dalle 16 parleremo di tutto in live su Twitch!

Ovviamente la speranza è quelle di avere notizie freschissime da discutere da subito dopo le conferenze di Microsoft (anche se non ci spereremmo, visto che il colosso di Redmond ha detto che non ci saranno annunci di giochi o acquisizioni) e Square Enix (in questo caso, invece, speriamo di vedere qualcosa di interessante). Nel caso siate interessati a scoprire che dirette seguiremo dal TGS 2020, ecco la programmazione delle live di Multiplayer.it.

Per quanto riguarda il risponde, gli argomenti sono molteplici, come l'onda lunga dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, le polemiche intorno all'upgrade a pagamento su PS5 di Marvel's Spider-man o il sesso online di Baldur's Gate 3.

Sarete comunque voi a decidere di cosa parlare attraverso le domande postate qui sotto o in chat su Twitch: non abbiate timore e iniziate a scrivere le tutto quello che vi passa per la testa nei commenti.

